Министерството на земеделието ще следи ефекта от затварянето на Ормузкия проток

На министерско ниво ще следим какъв ще бъде ефектът от затварянето на Ормузкия проток върху цените на торовете, основните енергоносители, горива, инфлация. Така че действаме и винаги ще се стремим да правим изпреварващи действия, за да няма ефект върху България. Това обяви министърът на земеделието Иван Христанов в ефира на БНТ.

По думите му земеделското министерство прави анализ на ефектите от евентуални краткосрочни и дългосрочни военни действия.

Христанов добави, че от екипа му гледат и енергийните доставки. По думите му е хубаво, че България не е особено зависима от доставки на втечнен газ или на петрол от Близкия изток и заради това той очаква кой знае колко големи ефекти.

Той припомни и официалната позиция на служебното правителство във връзка с напрежението в Близкия изток, а именно че за момента няма непосредствена заплаха за България. Христанов отбеляза, че България е част от обща отбранителна доктрина и се ползва от въздушната защита на алианса.

Христанов коментира и сигнал за нередности в обществена поръчка, която потенциално е свързана с националната сигурност. Въпреки че от думите му не стана ясно за каква обществена поръчка става въпрос, се разбра, че досега по нея, компанията, която я е спечелила, е получила за изпълнението й 87 млн. лева.

Предстои да се отпуснат още 30 млн. лева, но тъй като Христанов смята, че става въпрос за пряк саботаж на държавата, въпросните пари едва ли ще бъдат преведени.

Другата седмица продължаваме с анализите, разговаряме с колегите от Държавната агенция „Национална сигурност“. Първо ще решим случая, след това ще уведомим обществото, но рамката е това – мутри от 90-те години искат да управляват държавата и да влияят на обществените ресурси и националната сигурност, обяви Иван Христанов.