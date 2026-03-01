Новото ръководство в Техеран иска преговори, обяви Тръмп на фона на над 1000 удара по ирански цели

Американските въоръжени сили съобщиха, че откакто са започнали операцията в Иран, са нанесли удари по повече от 1000 ирански цели. Това предаде „Ройтерс„, цитирайки Централното командване на Съединените щати.

Сред мишените са били центрове за командване и управление, съвместеният щаб на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, щабът на аерокосмическите сили на КГИР, интегрирани системи за противовъздушна отбрана, обекти с балистични ракети, кораби, подводници на иранските военноморски сили, обекти с противокорабни ракети, военни комуникационни съоръжения.

От Централното командване на Съединените щати уточняват, че през последните 47 години Иранският корпус на гвардейците на Ислямската революция е убил над 1000 американци. Вчера обаче при мащабната атака на САЩ змията била обезглавена – КГИР вече няма щаб. Освен това при започналата в събота сутринта американско-израелска военна операция са били убити 48 ирански лидери; американските въоръжени сили са потопили 9 ирански бойни кораба, а освен това са унищожили щаб-квартирата на иранските военноморски сили.

Междувременно пред списание “Атлантик” американският президент Доналд Тръмп призна, че новото ръководство на Иран е изразило желание да води преговори.

„Трябваше да го направят по-рано и щеше да стане много по-практично и лесно за изпълнение. Чакаха твърде дълго”, отбеляза Тръмп.

От друга страна, независимо от изразената готовност за преговори, Техеран нанесе ответни удари както срещу Израел, така и срещу редица съседни държави като Бахрейн, Кувейт, Оман, който изпълняваше ролята на посредник при последните преговори между Иран и САЩ с цел постигане на ново ядрено споразумение. Бяха изстреляни ракети и дронове срещу градове като Дубай в Обединените арабски емирства и Доха – столицата на Катар.

Припомняме, че след като Техеран потвърди, че иранският духовен лидер аятолах Али Хаменей е убит при започналите вчера американско-израелски удари, от ислямската република формираха нов лидерски съвет, включващ президентът Масуд Пезешкиан, ръководителят на съдебната власт Голам Хосейн Мохсени-Еджеи, както и аятолах Алиреза Арафи.

По-късно днес от Белия дом съобщиха, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е разговарял с лидерите на Израел, Бахрейн и Обединените арабски емирства. Повече подробности за съдържанието на разговорите обаче не се съобщават.