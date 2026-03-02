РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Тръмп смята, че операцията срещу Иран ще продължи четири седмици

Тръмп смята, че операцията срещу Иран ще продължи четири седмици

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предположи, че конфликтът с Иран може да продължи през следващите четири седмици, съобщи вестник „Дейли Мейл“.

„Винаги е било четириседмичен процес. Предполагахме, че ще отнеме около четири седмици. Винаги е било около четириседмичен процес, така че колкото и силна да е – голяма страна е, ще отнеме четири седмици или по-малко“, заяви Тръмп, цитиран от британския вестник.

Американският президент подчерта пред „Дейли Мейл“, че остава отворен за още разговори с иранците, но не каза дали това ще се случи скоро.

Тръмп записа и ново обръщение относно войната в Иран. Той съобщи, че са били ударени стотици цели, включително съоръжения на Корпуса на гвардейците на ислямската революция и системи за противовъздушна отбрана. Президентът на САЩ също така твърди, че девет кораба и военноморски обект са били изведени от строя.

Освен това той обяви смъртта на бившия върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей. Той го нарече „отвратителен и подъл човек“ и заяви, че военното ръководство на Иран е „изчезнало“, като много членове на силите за сигурност уж искат капитулация и „молят за имунитет“.

“Призовавам всички ирански патриоти, които копнеят за свобода, да се възползват от този момент, да бъдат смели, дръзки, героични и да си върнат страната. Америка е с вас. Дадох ви обещание и го изпълнявам. Останалото ще зависи от вас, ние ще бъдем там, за да помогнем”, каза Тръмп.

По-късно американският президент даде интервю за ABC News. В него той каза, че САЩ са идентифицирали потенциални наследници на Хаменей в Иран, но те са били убити при първоначалните удари.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че в служебния кабинет трябва да има вицепремиер за честни избори?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.