Тръмп смята, че операцията срещу Иран ще продължи четири седмици

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предположи, че конфликтът с Иран може да продължи през следващите четири седмици, съобщи вестник „Дейли Мейл“.

„Винаги е било четириседмичен процес. Предполагахме, че ще отнеме около четири седмици. Винаги е било около четириседмичен процес, така че колкото и силна да е – голяма страна е, ще отнеме четири седмици или по-малко“, заяви Тръмп, цитиран от британския вестник.

Американският президент подчерта пред „Дейли Мейл“, че остава отворен за още разговори с иранците, но не каза дали това ще се случи скоро.

Тръмп записа и ново обръщение относно войната в Иран. Той съобщи, че са били ударени стотици цели, включително съоръжения на Корпуса на гвардейците на ислямската революция и системи за противовъздушна отбрана. Президентът на САЩ също така твърди, че девет кораба и военноморски обект са били изведени от строя.

Освен това той обяви смъртта на бившия върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей. Той го нарече „отвратителен и подъл човек“ и заяви, че военното ръководство на Иран е „изчезнало“, като много членове на силите за сигурност уж искат капитулация и „молят за имунитет“.

“Призовавам всички ирански патриоти, които копнеят за свобода, да се възползват от този момент, да бъдат смели, дръзки, героични и да си върнат страната. Америка е с вас. Дадох ви обещание и го изпълнявам. Останалото ще зависи от вас, ние ще бъдем там, за да помогнем”, каза Тръмп.

По-късно американският президент даде интервю за ABC News. В него той каза, че САЩ са идентифицирали потенциални наследници на Хаменей в Иран, но те са били убити при първоначалните удари.