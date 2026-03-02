МВнР прикани българите в Близкия Изток да останат на защитени места

Във връзка с уложнената обстановка в Близкия Изток от Министерството на външните работи (МВнР) приканват сънародниците ни, намиращи се в Израел, Иран, Обединените арабски емирства, Катар, Кувейт, Бахрейн, Ирак, Саудитска Арабия, Оман, Йордания и Ливан да останат на защитени места и да не предприемат рисковани пътувания. От ведомството ни уверяват, че продължават да работят по осигуряването на най-ефективни и безопасни възможности за съдействие на българските граждани, краткосрочно пребиваващи в страните от региона.

Към момента въздушното пространство е отворено над Кралство Саудитска Арабия, Оман, Ливан и Йордания, като за Йордания има информация за ежедневно частично затваряне на въздушното пространство в часовия диапазон 18:00–09:00 ч. до второ нареждане.

От МВнР препоръчват на засегнатите от ситуацията с преустановените полети през летищата в Близкия изток, но намиращи се извън зоните на активни военни действия, да поддържат контакт със своите авиопревозвачи или туроператори за осигуряване на алтернативни маршрути за завръщане в България.

Кризисният щаб на министерството работи денонощно, като приема и обработва всички обаждания и сигнали от региона и множество други точки на света. Сигнали и молби за съдействие се приемат на денонощните телефонни линии на Ситуационния център и на новооткритите линии на Кризисния щаб за пряка връзка с българските граждани, блокирани в региона на Близкия изток: +359 2 948 3051; +359 2 948 3052; +359 2 948 2085; +359 2 948 2087; +359 2 948 3124; +359 2 948 2798; +359 2 948 2552; +359 2 948 2086.

Министерството на външните работи поддържа постоянна координация с Министерството на туризма и Министерството на транспорта, както и с кабинета на служебния министър-председател, за да гарантира своевременно съдействие на българските граждани, възпрепятствани да се приберат у дома.

При необходимост от консулско съдействие, съгражданите ни могат да се обърнат към дипломатическите и консулските представителства на България за съответния регион, които могат да бъдат намерени тук. В държави, в които няма българско дипломатическо или консулско представителство, съгражданите ни могат да потърсят съдействие от представителство на друга държава членка на Европейския съюз с цел издаване на Временен документ за пътуване.