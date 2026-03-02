Оборотът на БФБ нараства двукратно на годишна база през февруари до 40.46 млн. евро

През януари и февруари оборотът на „Българска фондова борса“ (БФБ) нараства двукратно (ръст от 104.53%) на годишна база и възлиза на 40 459 293 евро, отбелязват от борсовия оператор в месечния си обзор за пазара у нас. Спрямо януари обаче търговията е намаляла с 10.92 процента.

Съществено е и изменението в броя сделки през февруари 2026 г. спрямо същия месец на миналата година – ръст от 108.26 на сто. През втория месец са сключени 9457 покупко-продажби и се отбелязва намаление с 42.48% спрямо януари.

Топ 3 на най-ликвидните емисии акции на българския капиталов пазар за февруари отново е „Софарма“ с 953 сделки. Следват я „Доверие обединен холдинг“ и „Шелли Груп“ ЕД съответно с по 784 и 720 покупко-продажби.

През февруари всички индексите на БФБ са на червена територия.

През втория месец бенчмаркът на сините чипове SOFIX регистрира намаление от 5.19% и достигна 1303.59 пункта. На годишна база показателят раст с 12.73 на сто. Припомняме, че на 2 юни показателят прескочи стойността от 1000 пункта, а през 2025 г. увеличението му е с 29.54 на сто.

Широкият измерител BGBX40 загуби 4.38 на сто, а равнопритегленията индекс BGTR30 – 4.35 процента.

Секторният BGREIT, който измерва представянето на компаниите от сектора на недвижимите имоти, е надолу с 2.19 на сто.

През януари индексът beamX, който следи компаниите от пазара за развитие на малки и средни предприятия – ВЕАМ, се повиши с 3.25 процента.

Само 1 компания подкрепи индекса на сините чипове с повишение на цените на акциите си,

а 14 дружества от базата за изчисляване на основния борсов измерител отчетоха намаление на котировките си през февруари. Сред печелившите компании от SOFIX е само „Софарма“, чийто книжа добавиха 1.65 на сто. Сред губещите са акциите на „Химимпорт“ с 23.51% по-евтини. „Шелли Груп“ е надолу с 12.94%, а „Сирма груп холдинг“ – с 11.63 процента.

Оборотът в сделките на пазар MTF BSE International през февруари, където се търгуват акции на големи международни компании, възлезе на 3 448 673 евро, което е дял от 8.62 на сто от общия оборот.

Отново впечатлява оборотът на пазар „Облигации“ с изтъргувани дългови книжа за 15 962 704 евро или 39.45 на сто ръст спрямо януари.

Акценти през февруари

От 24 февруари, акциите на „Сирма Груп Холдинг“ (Sirma Group) се търгуват едновременно както на „Българска фондова борса“, така и на Frankfurt Stock Exchange чрез EuroBridge market. С церемония по биене на камбаната на пода на Франкфуртската фондова борса символично ще се даде началото на търговията, отбелязват от „БФБ-София“. Събитието ще отбележи успешното завършване на процеса по двойно листване на компанията и ще открие нови възможности за разширяване в един от водещите финансови центрове в Европа.