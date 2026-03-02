РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Язовирите в България са над 76% пълни и няма опасност от преливания

Язовирите в България са над 76% пълни и няма опасност от преливания

Язовирите у нас са запълнени на 76.42% и няма неконтролируеми преливания, съобщават от Министерството на околната среда и водите. По данни на Национален институт по метеорология и хидрология речните нива в страната се стабилизират като в следващите дни не се очакват преливания.

Със запълване над 90% са язовирите „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Асеновец“, „Боровица“, „Студена“, „Домлян“, „Тополница“, „Пчелина“, „Александър Стамболийски“, „Копринка“, „Въча“, „Кричим“ и язовирите от каскада „Арда“.

От екипа на министър Юлиан Попов уточняват, че язовирите от каскада „Арда“, както и язовир „Кричим“ и язовир „Въча“, провеждат висока вълна при контролиран режим. Превантивно изпускане за осигуряване на свободни обеми се извършва при язовир „Тракиец“ и язовир „Копринка“.

От екоминистерството напомнят на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022-2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че в служебния кабинет трябва да има вицепремиер за честни избори?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.