Язовирите в България са над 76% пълни и няма опасност от преливания

Язовирите у нас са запълнени на 76.42% и няма неконтролируеми преливания, съобщават от Министерството на околната среда и водите. По данни на Национален институт по метеорология и хидрология речните нива в страната се стабилизират като в следващите дни не се очакват преливания.

Със запълване над 90% са язовирите „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Асеновец“, „Боровица“, „Студена“, „Домлян“, „Тополница“, „Пчелина“, „Александър Стамболийски“, „Копринка“, „Въча“, „Кричим“ и язовирите от каскада „Арда“.

От екипа на министър Юлиан Попов уточняват, че язовирите от каскада „Арда“, както и язовир „Кричим“ и язовир „Въча“, провеждат висока вълна при контролиран режим. Превантивно изпускане за осигуряване на свободни обеми се извършва при язовир „Тракиец“ и язовир „Копринка“.

От екоминистерството напомнят на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022-2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления.