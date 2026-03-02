BYD тества зарядни станции с мощност 1500 kW във Flash Charging система в Шънджън

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Китайската компания BYD е все по-близо до пускането на нова мрежа за изключително бързо зареждане на електромобили. В Шънджън фирмата вече тества своята мегаватова система Flash Charging, която обещава значително по-кратко време за зареждане.

Още по-рано се появиха информации за зарядно устройство с мощност до 1500 kW, както и за специално мобилно приложение за системата. Сега на място са заснети демонстрационни станции близо до централата на компанията, които изглеждат почти готови за реално използване.

Самите станции приличат на обикновени бензиностанции – с покривни конструкции и модерни, течноохлаждани кабели за зареждане. Според изтекли данни, системата може да достига пикова мощност от 1500 kW при 1000-волтова архитектура – ниво, което я поставя сред най-мощните в света.

По време на тестовете достъп до зарядните имат само определени модели с обозначение „Flash Charge“, сред които Tang 9, Song Ultra, Seal 07, Denza Z9 GT и серията FCB Tai. Това показва, че технологията засега е ограничена до автомобили, специално подготвени да поемат толкова висока мощност.

