tbi bank отваря нова страница в развитието си след успешното придобиване от Advent

Глобалният опит на американския инвеститор вбизнеса с финансови услуги ще подпомогнат допълнително растежа на банката и подобряването на продуктите и услугите

tbi bank, най-бързо развиващата се challenger банка в България и Югоизточна Европа, е официално придобита от Advent International. Advent е един от най-големите и опитни глобални инвеститори в частен капитал, с активи под управление на стойност над 85 милиарда евро* и богат опит в инвестициите в сектора на бизнеса с финансови услуги.

Сделката, първоначално обявена през април 2025 г., беше финализирана днес, след като Европейската централна банка (ЕЦБ) даде регулаторното одобрение в средата на февруари 2026 г.

„Финализирането на сделката е важен момент не само за нашата организация, но и за българския банков сектор. Глобалният опит на Advent във финансовите услуги ще ни помогне да ускорим растежа си, да подобрим още повече продуктите си и да разширим възможностите за дигитално банкиране чрез нашите мобилни и онлайн платформи“, каза Питър Барон, CEO на tbi.

„Искам да благодаря на Питър Барон за това, че ръководи целия процес с увереност, прозрачност и изключителен професионализъм. Благодаря и на целия екип на tbi bank, който допринесе за успешното финализиране на сделката, като в същото време продължи да постига отлични бизнес резултати. Тази ангажираност на екипа и подкрепата от Advent ме правят уверен в бъдещия ни растеж“, споделя Ариел Хасон, председател на Надзорния съвет на tbi bank.

Милан Кулич, управляващ директор на Advent, коментира: „Завършването на придобиването на tbi bank засилва дългосрочния ангажимент на Advent към Централна и Източна Европа, където продължаваме да инвестираме капитал, комбинирайки задълбочени местни познания с глобален опит. Очакваме с нетърпение да работим с Питър, Ариел и техния екип, за да засилим още повече позицията на tbi като водеща технологична банка в Югоизточна Европа.“

„Придобиването се основава на значителния опит на Advent в инвестирането в регулирани финансови институции и платежни компании в световен мащаб. Вярваме, че tbi bank е в добра позиция за следващата фаза от своето развитие и сме решени да инвестираме допълнително в нейните дигитални възможности и предлагани на клиентите услуги“, казва Алфред Дерзидан, директор в Advent.

tbi bank е добре позната на българския пазар с мобилното си приложение и карта neon, които спестяват на клиентите редица традиционни банкови такси. Благодарение на супер приложението tbi bank app клиентите могат да извършват безплатни ежедневни банкови операции, да откриват депозити и спестовни сметки с едни от най-добрите лихвени проценти на българския пазар, както и да разделят плащания на вноски без допълнителни такси.

Подкрепата на Advent ще помогне на банката да ускори растежа на бизнеса си и да задълбочи сътрудничеството с над 38 000 партньорски магазина в региона, като предоставя още по-достъпни и гъвкави платежни инструменти и финансови решения.

Промяната в собствеността не засяга условията на съществуващите клиентски сметки и договори. От клиентите на банката не се изисква никакво действие.

*Активи под управление (AUM) към 30 септември 2025 г. AUM включва активи, приписвани на консултантски клиенти на Advent, както и на инструменти за съвместно инвестиране на служители и трети страни.

За tbi bank

tbi bank е challenger банка в Югоизточна Европа и регионален лидер в алтернативните разплащателни методи. Банката изгражда екосистема, която комбинира финансиране и пазаруване, с които отговаря на нуждите на клиентите. tbi е фокусирана върху подпомагането на търговците да развиват бизнеса си, както и върху предоставянето на финансови продукти и услуги, които улесняват живота на потребителите. Оперира в България, Румъния, Гърция и Германия. Чрез различни дигитални канали и доверени партньорства с 38 000 търговски обекта, tbi има клиентска база от над 2,7 милиона клиенти и е отпуснала над 1 милион финансирания през 2025 г. Бизнес моделът на банката и фокусираният върху клиентите й подход доведоха до това да се превърне в една от най-рентабилните и ефективни банки в региона.

За Advent International

Advent е водещ световен инвеститор в частния капитал, ангажиран в партньорствa с мениджърски екипи, предприемачи и основатели, с които подкрепя бизнес трансформациите. С 16 офиса на пет континента, Advent управлява активи на стойност над 85 милиарда евро, с направени 448 инвестиции в 44 държави. От основаването си през 1984 г., компанията е развила специализирана експертиза в пет основни сектора: бизнес и финансови услуги, потребителски стоки, здравеопазване, промишленост и технологии. Този подход се подкрепя от задълбоченото познание за подсекторите, което влияе върху всеки аспект от инвестиционната стратегия – от намирането на възможности до партньорство с мениджмънта за изпълнение на планове за създаване на стойност. Advent предлага практически оперативен опит за подобряване и ускоряване на бизнеса. 655 служители използват пълната екосистема от глобални ресурси на Advent, включително група за подкрепа на портфейла, знания, предоставени от експертите в бранша, оперативни партньори и оперативни съветници, както и специално разработени инструменти, за да подкрепят и насочват компаниите от портфейла в стремежа им да постигнат стратегическите си цели.