Бюджетното салдо за януари е положително в размер на 212.1 млн. евро



Приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма (КФП) за януари са в размер на 3.61 млрд. евро. Постъпленията нарастват с 11,4 % (368,4 млн. евро) спрямо януари 2025 година, отбелязват от Министерството на финансите.

Сравнени със същия период на 2025 г. данъчно-осигурителните приходи нарастват номинално с 11,3 % (302 млн. евро), неданъчните приходи намаляват с 2,5 % (спад с 9,5 млн. евро), а постъпленията в частта на помощите и даренията са повече със 75,9 млн. евро.

Данъчните постъпления (включително приходите от осигурителни вноски) са в размер на 2.98 млрд. евро и формират 82,5% от общите постъпления по КФП за периода.

Неданъчните приходи са в размер на 362,7 млн. евро. Тези приходи се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения (основно постъпления по програмите и фондовете на ЕС) са в размер на 266,9 млн. евро.

Разходите по КФП (включително вноската на България в бюджета на ЕС) за януари възлизат на 3.39 млрд. евро.

За сравнение, разходите по КФП за януари на 2025 г. бяха в размер на 2.95 млрд. евро или ръст на разходите за януари 2026 г. от 444,6 млн. евро (15,1%). Нарастване на разходите има основно в частта на социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Нелихвените разходи са в размер на 3.19 млрд. евро, което представлява ръст от 398 млн. евро (14,2%) спрямо отчетените за януари 2025 година. Текущите нелихвени разходи са в размер на 3.01 млрд. евро. Капиталовите разходи (включително нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 174,2 млн. евро. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 6,9 млн. евро. Лихвените плащания са в размер на 101,3 млн. евро (ръст от 24,7 млн. евро спрямо същия период на 2025 г.).

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма за януари е положително

в размер на 212,1 млн. евро (0,2% от прогнозния БВП).

Размерът на фискалния резерв към края на януари е 8.24 млрд. евро, в т. ч. 7.14 млрд. евро депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1.1 млрд. евро вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.