Израел се закани да нахлуе със 100-хилядна армия в Ливан заради „Хизбула“

Иран продължи и днес с контраударите срещу Израел и Съединените щати, включително срещу арабските съюзници на Вашингтон в Близкия изток и дори британска военна база в Кипър.

Иранската революционна гвардия твърди, че досега са обстрелвани близо 500 израелски и американски мишени.

Задействана беше и ливанската шиитска групировка „Хизбула“, което предизвика израелски бомбардировки в Бейрут. Не е изключена и сухопътна офанзива на Израел в Ливан.

В първите часове на денонощието в северната част на Израел беше обявена тревога. „Хизбула“ обяви малко по-късно, че е изстреляла потоци от ракети и дронове, за да отмъсти за смъртта на иранския аятолах.

Израел отвърна с въздушни удари и се закани да нахлуе със 100-хилядна армия в Ливан. Говорителят на израелската армия заяви, че лидерът на „Хизбула“ Наим Касъм вече е с мишена на гърба:

„Хизбула“ откри огън по нас и ще си плати скъпо за това! Стотици бойни изтребители атакуват вече и в Иран, и в Ливан. Ще се бием с тях едновременно“, заяви той.

Съобщено беше за над 30 убити цивилни в Южен Бейрут. Израел твърди, че е убит шефът на разузнаването на „Хизбула“.

В Персийския залив днес беше съобщено за ирански ракетни и дронови удари по енергийни обекти в Саудитска Арабия и Катар. В Кувейт беше обстрелван районът в близост до американското посолство, а противовъздушната отбрана на страната свали погрешка три американски изтребителя Ф-15. Екипажите им от по двама души оцеляха, след като катапултираха.

Обстрелваните от Иран арабски държави в региона дадоха да се разбере, че може да бъдат въвлечени във войната. Германия, Франция и Великобритания им предложиха помощ в отбраната.

Иранските дронове достигнаха късно снощи чак до британската военна база в Акротири, на остров Кипър. Съобщено беше, че има поражения на пистата. Още два дрона са били прехванати в района днес следобед.

Британският премиер Киър Стармър е категоричен, че Обединеното кралство няма да влиза в бойни действия – само ще предостави базите си в помощ на Съединените щати. Тази в Кипър обаче досега не е използвана от тях.

Гръцкото правителство обяви, че изпраща в помощ на Кипър две фрегати и два изтребителя Ф-16.