Въвеждат се промени в организацията на движение във връзка с честванията на Шипка на 3 март

Заради честванията на националния празник на връх Шипка ще бъде въведено временно ограничение на движението през Шипченския проход. От 20:00 часа днес до 18:00 часа на 3 март транзитният трафик по маршрута Габрово – връх Шипка – Казанлък ще бъде спрян и пренасочен през Прохода на Републиката.

Алтернативни маршрути са осигурени за различните региони, включително през Трявна и Вонеща вода за пътуващите от Габрово, както и през Калофер и Гурково за тези от област Стара Загора. Ограничението не важи за междуградския автобусен транспорт.

На 3 март движението за участниците в честванията ще бъде организирано еднопосочно – сутрин към връх Шипка, а следобед в посока обратно към Габрово и Казанлък.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да спазват правилата и указанията на органите на реда.

Празничните събития започват още днес с тържествена заря-проверка в Казанлък, който тази година е домакин на честванията по повод 148-ата годишнина от Освобождението.