Израел с нови удари по Техеран и „Хизбула“

Израел нанесе нови въздушни удари срещу Техеран и разшири военната си кампания с атаки срещу подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ в Ливан. Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп даде сигнал, че съвместната американско-израелска операция срещу ирански обекти може да продължи седмици, предаде Ройтерс.

По първоначални данни 31 души са убити, а 149 са ранени при израелските удари срещу Ливан, съобщи ливанската Национална новинарска агенция. Действията идват, след като „Хизбула“ пое отговорност за изстрелване на ракети и дронове към израелска територия в отговор на убийството на върховния ирански лидер Али Хаменей.

Израелските сили за отбрана заявиха, че шиитската терористична групировка е „напълно отговорна за всяко ескалиране“ и предупреди жителите на десетки селища в южната и източната част на Ливан да се евакуират.

Израелската авиация атакува южните предградия на Бейрут, контролирани от „Хизбула“, като в ливанската столица бяха регистрирани повече от десет експлозии. По данни на израелската армия са били поразени и високопоставени представители на групировката в района на Бейрут.