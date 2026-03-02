РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Израел с нови удари по Техеран и „Хизбула“

Израел с нови удари по Техеран и „Хизбула“

Израел нанесе нови въздушни удари срещу Техеран и разшири военната си кампания с атаки срещу подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ в Ливан. Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп даде сигнал, че съвместната американско-израелска операция срещу ирански обекти може да продължи седмици, предаде Ройтерс

По първоначални данни 31 души са убити, а 149 са ранени при израелските удари срещу Ливан, съобщи ливанската Национална новинарска агенция.  Действията идват, след като „Хизбула“ пое отговорност за изстрелване на ракети и дронове към израелска територия в отговор на убийството на върховния ирански лидер Али Хаменей.

Израелските сили за отбрана заявиха, че шиитската терористична групировка е „напълно отговорна за всяко ескалиране“ и предупреди жителите на десетки селища в южната и източната част на Ливан да се евакуират.

Израелската авиация атакува южните предградия на Бейрут, контролирани от „Хизбула“, като в ливанската столица бяха регистрирани повече от десет експлозии. По данни на израелската армия са били поразени и високопоставени представители на групировката в района на Бейрут.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че в служебния кабинет трябва да има вицепремиер за честни избори?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.