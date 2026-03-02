КЗП очаква отговори от енергодружествата за жалбите за високите сметки за ток

Днес изтича срокът, в който трите електроснабдителни дружества трябва да предоставят информация на Комисията за защита на потребителите за начина, по който обработват жалбите на граждани за високите сметки за ток.

Очаква се през седмицата и доклад на Комисията за енергийно и водно регулиране, който да изясни дали има нарушения при отчитането на потреблението и какви са причините за по-високите стойности на фактурите.

Според служебния енергиен министър Трайчо Трайков основната причина за увеличените сметки е по-високото потребление. Данните показват ръст между 47% и 61% на използваната електроенергия през януари спрямо предходни месеци.

Темата вече беше обсъдена на спешна среща при служебния премиер Андрей Гюров с участието на ключови министри, след засиленото обществено недоволство.