Китайски учени разработиха батерия, която може да удвои пробега на електромобилите

Екип учени от Нанкайски университет съобщи, че е преодолял ограничението на литиевите батерии чрез нов компонент, който може да доведе до значително увеличаване на пробега на електрическите автомобили.

Традиционните литиеви батерии, широко използвани при електромобилите, разчитат на взаимодействието между литиеви соли и кислородни атоми в разтворител, за да генерират електричество.

Химична реакция разтваря солите и позволява на литиевите йони да се придвижват през електролита, като по този начин се създава електрически ток. Този модел обаче изисква големи количества разтворител, което затруднява намаляването на размера на батериите. Освен това стандартните разтворители губят ефективност при ниски температури, което ограничава работата на батериите в студен климат.

Конвенционалните литиеви клетки вече функционират близо до теоретичния си максимум от около 350 ватчаса на килограм, което насочва част от индустрията към използването на флуориран въглеводород като разтворител. Той позволява по-ефективно разтваряне на литиевите соли и значително намалява необходимото количество електролити, пише „Индипендънт“.

Изследователите посочват, че новата литиево-флуоридна система поддържа бърз пренос на заряд дори при екстремно ниски температури до -50°C.

Според ръководителя на проекта Чън Дзюн технологията би могла да удвои капацитета на съществуващите литиеви батерии без увеличаване на размера или теглото им. Това означава, че електромобил с пробег от 500 км при сегашните технологии би могъл да изминава над 1000 км с едно зареждане.