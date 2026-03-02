Мениджърите на „Трейс Груп“ предлагат обратно изкупуване на до 3% от акциите на дружеството

Мениджърите на строителната компания „Трейс Груп Холд“ АД предлагат да се извърши обратно изкупуване на до 726 хил. акции (до 3% от капитала на компанията). Решението ще се гласува на извънредно общо събрание, насрочено за 30 март в София.

Срокът за извършване на процедурата се предвижда да не е по-дълъг от пет години. Общото събрание ще овласти Управителния съвет ще определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване, както и лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършена процедурата.

Минималната цена на акциите се предлага да е 2 евро, а максималната – 10 евро.

Управителният съвет на дружеството ще определи и всички останали параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията на общото събрание по тази процедура. Мениджърите ще бъдат на дружеството ще бъдат овластени да се разпорежда с изкупените собствени акции след извършване на обратното изкупуване, предвижда проектът за решение.

В дневния ред е и точката за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния и на консолидирания финансов отчет на фирмата за 2025 година. Предложението на одитния комитет етова да е „Паркър Ръсел България“ ЕООД.

Консолидираните приходи на „Трейс Груп Холд“ за 2025 г. са намалели с 32% до 455.6 млн. лева

при 666.5 млн. лева за 2024 година. Най-много са паричните постъпления от строителни – над 372.4 млн. лева, но и те намаляват в сравнение с отчетените 617.1 млн. лева година за 2024-а.

Приходите от продажби на продукция са с 86% по-високи на годишна база – до над 556 млн. лева, което е следствие от увеличените продажби на апартаменти и асфалтови смеси, сочат данните от отчета.

Разходите за дейността на „Трейс Груп Холд“ за миналата година обаче са намалени –

с над 30%, до над 431.9 млн. лева. По-малко средства са изхарчени за основни материали, за външни услуги на дружеството. Но разходите за заплати и осигуровки се увеличават с 9.5% на годишна база до над 51.3 млн. лева.

Така фирмата завършва с печалба от 11.9 млн. лева към края на 2025 г. в сравнение с 32.8 млн. лева за 2024 година.

През последните дванадесет месеца котировките на акциите на „Трейс Груп“ на „Българска фондова борса“ лъкатушеха по ценовата стълбица, но добавяха стойност и в момента сделки се сключват при 3.66 евро един брой. А това оценява компанията над 88 млн. евро пазарна капитализация.

Цените на тези акции поскъпнаха значително след като от дружеството съобщиха, че

ще регистрира акциите си за търговия на Франкфуртската фондова борса.

Решението е гласувано от Надзорния и Управителния съвети на компанията. Мениджърите ѝ са упълномощени да изберат и сключат договор с консултант при извършване на всички необходими дейности във връзка с процедурата за търговия на акциите от капитала на дружеството на Франкфуртската фондова борса. Така „Трейс Груп Холд“ ще стане третата българска компания, която ще листне книжата си за търговия и на Франкфуртската фондова борса.