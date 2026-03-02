РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Консултативна среща на „Дондуков“ 2: Няма преки рискове за сигурността ни

Консултативна среща на "Дондуков" 2: Няма преки рискове за сигурността ни

Президентът Илияна Йотова проведе консултативна среща във връзка с конфликта в Близкия изток

Президентът Илияна Йотова проведе среща за оценка на рисковете пред националната сигурност на България и предприетите мерки във връзка с конфликта в Близкия изток.

Няма преки рискове за сигурността на България и са предприети всички необходими мерки за осигуряване безопасността на българските граждани – това е основният извод от предоставената актуална информация, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

В срещата участваха служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, ръководителите на Държавна агенция „Разузнаване“, Служба „Военно разузнаване“ и Държавна агенция „Национална сигурност“. Държавният глава се запозна с докладите на службите за сигурност, както и на Министерството на отбраната.

Акцент в разговора беше евакуацията на български граждани от страните, засегнати от конфликта. Такава евакуация ще бъде осъществена при първа възможност. Участниците в срещата коментираха и последствията от конфликта в политически, икономически и хуманитарен план, както и възможните мерки за тяхното преодоляване, информираха още от прессекретариата на президента. 

По-рано днес Министерството на външните работи прикани всички български граждани, намиращи се в Израел, Иран, Обединените арабски емирства, Катар, Кувейт, Бахрейн, Ирак, Саудитска Арабия, Оман, Йордания и Ливан, да останат на защитени места, да не предприемат рисковани пътувания за напускане на съответната държава през сухопътните ѝ граници и стриктно да следват указанията на местните власти. 

От Министерство на туризма съобщиха, че 1092 български туристи са в страните от Близкия изток.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че в служебния кабинет трябва да има вицепремиер за честни избори?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.