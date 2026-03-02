Костадин Костадинов е осъден за реч на омразата срещу Даниел Лорер

Върховният административен съд потвърди на последна инстанция, че лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов е използвал реч на омразата срещу друг депутат – Даниел Лорер от ПП-ДБ, съобщават от Българския хелзински комитет. С този акт остава в сила решението на Административен съд – Варна, което преди това потвърди позицията на Комисията за защита от дискриминация (КЗД). По този начин Костадинов е първият български политик, осъден на последна инстанция за реч на омразата.

В решението на КЗД се посочва, че спрямо Лорер е осъществена дискриминация под формата на тормоз на основата на произход, етническа принадлежност и религия, като на Костадинов бе наложено задължително предписание да премахне публикациите от “Фейсбук” профила си, както и да отстрани направените към тях дискриминационни коментари.

В редица публикации в периода 2022-2023 година, лидерът на “Възраждане” отправя публични нападки срещу Лорер, който бива изобразен като влечуго и наричан “българомразец”, “чужд агент”, “национален предател”, “превърнал държавата в колония”, “искащ българите и българската държава да изчезнат”, “субект”, “същество”, “лъжец”, “нелицеприятно същество”, “действащ нагло и с безумие” и други подобни квалификации. Въпросните постове провокират крайни коментари от последователи на Костадинов, сред които се срещат призиви за изпращането на Лорер в концентрационния лагер “Бухенвалд”, както и изразено съжаление, че “Хитлер не е поживял по-дълго”.

Защитата на Костадинов спрямо гореизложените обвинения е повече от странна.

Той поддържа тезата, че разглежданите публични изявления представляват допустима политическа критика и като такава следва да се ползват със защитата на свободата на изразяване. Върховният административен съд отчита, че свободата на изразяване на мнение, закрепена в чл. 39, ал. 1 от Конституцията и в чл. 10 от Европейската конвенция за правата на човека, не може и не бива да се абсолютизира, дори и когато става въпрос за политически диалог.