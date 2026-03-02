Гърция праща две фрегати и два изтребителя в Кипър след атаките на Иран

Гърция се мобилизира след като дрон удари британска база на Кралските военновъздушни сили в Кипър и ще изпрати две фрегати и два изтребителя F-16 на острова, съобщават от AP. По последна информация се съобщава, че са били прихванати два дрона, движещи се в посока една от британските военновъздушни бази на острова.

„След непровокираните атаки на територията на Кипър, Гърция ще допринесе по всякакъв възможен начин за отбраната, за да се справи със заплахите и незаконните действия, които се извършват на нейната територия“, заяви министърът на отбраната на Гърция Никос Дендиас цитиран от вестник “Катимерини”.

Днес (2 март) говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис съобщи в профила си в “Екс”, че два безпилотни летателни апарата, насочени към британската военновъздушна база в Акротири, са били неутрализирани в небето над острова. По информация на кипърската държавна телевизия, гражданското летище в град Пафос е било евакуирано, след като подозрителен обект е бил засечен от един от радарите там.

Припомняме че вчера (1 март) също имаше информация за ирански ракети срещу Кипър, но оттам категорично отхвърлиха твърденията на британския министър на отбраната Джон Хийли, че ирански балистични ракети са били изстреляни по посока на острова.

Междувременно стана ясно, че няколко американски бойни самолета са се разбили в Кувейт, тъй като са станали обект на “приятелски огън” от кувейтските сили. Централното командване на САЩ съобщи, че пети американски военнослужещ е загинал при военната операция.