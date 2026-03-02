РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Съпругата на Хаменей почина от раните си

Иранската информационна агенция “Тасним”, цитирана от AP съобщи, че Мансуре Ходжастех – съпруга на убития върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей, е починала от раните си. Тя е била в кома след ударите от събота (28 февруари).

Тя е починала на 78 години, като е единствената съпруга на Хаменей. Двамата сключват брак през 1964 година, като имат четирима сина и две дъщери. Мансуре Ходжастех не е поемала официални ангажименти в ръководството на държавата.

Иранска група за правата на човека цитира говорител на министерството на образованието, който е заявил, че 171 ученици са били убити в Иран през последните 48 часа.

Според информационната агенция „Активисти за правата на човека“ най-смъртоносният удар е бил в началното училище за момичета „Шаджаре Тайебех“ в Минаб, където са загинали 168 ученички, а 95 са били ранени.

