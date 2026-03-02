Eто какво се случва, ако приемате повече магнезий

Магнезият преживява свой малък „звезден момент“ и то основателно. Този минерал подпомага здравето на мозъка, подобрява функцията на нервите и мускулите и е истинско спасение за облекчаване на стреса. С оглед на всички тези ползи може да изглежда, че приемът му в големи количества няма да проблем. Но дори магнезият има своите недостатъци.

Много възрастни не приемат достатъчно магнезий, но това обикновено не е трудно за коригиране. Минералът се съдържа в ядки и семена, бобови култури, пълнозърнести храни, нискомаслени млечни продукти, листни зеленчуци и дори във водата. Според Harvard Health Publishing всяка добре балансирана и пълноценна диета би трябвало да покрива нуждите от 320 милиграма за жените и 420 милиграма за мъжете.

Рискът от прекомерен прием на магнезий най-често възниква при употребата на хранителни добавки. Ако парфе с ягоди и кайсии не ви помага да се наспите добре, лесно е да разчитате на капсула магнезий за малък „буст“. Но ако вече си набавяте минерала чрез храната, допълнителният прием може да доведе до магнезиева токсичност, известна още като хипермагнезиемия.

Според National Institute of Health възрастните не бива да приемат повече от 350 милиграма магнезий дневно под формата на добавки. Макар и рядко, прекомерните количества от добавки могат да доведат до симптоми като гадене, диария и коремни спазми, както и до затруднено дишане, сърдечен арест и неравномерен сърдечен ритъм. Хората с бъбречни, сърдечни или стомашно-чревни заболявания, както и възрастните, са с по-висок риск от хипермагнезиемия заради определени медикаменти, съдържащи магнезий.

Ето как да увеличите приема на магнезий по естествен път

Обикновено медицинските специалисти препоръчват витамините и хранителните вещества да се набавят чрез храната, а не чрез добавки. Освен ако хранителните ви ограничения не налагат друго, увеличаването на приема на магнезий е напълно възможно с балансирано хранене. Освен това диета, богата на магнезий, рядко води до хипермагнезиемия – за разлика от добавките. За да разберете какви храни е най-добре да консумирате, преценете защо приемате магнезий.

Минералът и по-специално магнезиевият глицинат, помага за облекчаване на стреса и релаксация. За създаването на тази добавка магнезият се комбинира с аминокиселината глицин, която подобрява качеството на съня. Избирайте ястия, в които и двата хранителни елемента присъстват осезаемо – например пуешки рулца в листа от маруля в стил тайландски ларб. Листните зеленчуци са добър източник на магнезий, а пуешкото месо и други богати на колаген храни съдържат много глицин.

Едно просто зелено смути също може да бъде отлична напитка за допълнителен прием на магнезий. Ако използвате магнезиев цитрат за подпомагане на храносмилането или за здравето на мускулите и нервите, пригответе зелено смути с много цитруси. Тази рецепта комбинира магнезий с лимонена киселина, която се съдържа в портокали, лимони и мандарини, както и в горски плодове, ананаси и костилкови плодове. Къдравото зеле или спанакът осигуряват магнезия, както и соевото мляко и кокосовата вода.

Четете още: Приемът на колаген прави кожата по-еластична, но не спира бръчките