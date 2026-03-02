Най-голямата картина на Салвадор Дали отива на търг в Париж

Най-голямата картина на Салвадор Дали може да бъде продадена за около 350 000 долара на търг в Париж следващия месец. Творбата е създадена през 1939 г. като сценография за сюрреалистичен балет в Метрополитън опера в Ню Йорк.

Картината ще води четвъртия годишен търг за сюрреализъм на Bonhams на 26 март заедно с произведения на Ман Рей, Франсис Пикабия, Андре Масон и Леонор Фини. Популярността на търга показва нарастващия интерес към сюрреалистичното изкуство и важната роля на Париж на световния арт пазар.

Сценографията се състои от 13 панела и 4 платна с размери 65 на 100 фута. Тя е създадена за балета Bacchanale, който Дали нарича своя „първи паранояко-критичен балет“. Премиерата е на 9 ноември 1939 г. в Метрополитън опера. Централният мотив на творбата включва изображение на Планината на Венера. Салвадор Дали е написал либрето и е проектирал костюми за представлението. Сред сътрудниците му са хореографът Леонид Масин и модната икона Коко Шанел, чийто костюми не достигат до Ню Йорк заради войната в Европа.

Очакваната стойност на творбата е между 200 000 и 300 000 евро (236 000 – 350 000 долара). Според специалиста на Bonhams Емили Милон, картината „потапя зрителя в сюрреалния свят на Дали“ с мистериозен, сънуван пейзаж, вплетен с митологични и психоаналитични препратки.

Тази оценка е почти два пъти по-висока от онези 162 500 долара, които картината е достигнала на търг в Sotheby’s Ню Йорк през 2018 година. Комплектът на Дали е изложен пред публика за първи път през 2023 г. в Мадрид и по-късно в Círculo de Bellas Artes в испанската столица и в Милано през 2024 година.

Сценографията на Салвадор Дали ще участва на търга заедно с други забележителни произведения, включително 11 творби на Франсис Пикабия, сред които картината La Polonaise от 1940 година. Други акценти са творби на белгийската художничка Жан Граверол, известна със сюрреалистичния си стил, като Tête en l’air с оценка 25 000 – 35 000 евро.

Миналогодишният търг с 55 сюрреалистични лота на Bonhams Париж донесе 1 млн. евро (1.2 млн. долара), като 54% от лотовете бяха продадени. Досега аукционната къща е получила 1.5 млн. евро (1.8 млн. долара) за предстоящия пролетен търг.