РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Ивайло Ашков е назначен за директор на Агенцията за държавна финансова инспекция

Ивайло Ашков АДФИ

Министърът на финансите Георги Клисурски назначи Ивайло Ашков за директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). От януари 2022 г. до момента той беше заместник-директор на агенцията.

Ивайло Ашков е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Кариерното му развитие е изцяло в системата на Министерството на финансите. Дванадесет години (2010-2022 г.) е заемал последователно длъжностите държавен инспектор и ръководител на Инспектората на Министерството на финансите.

От 31 октомври 2003 г. до 31 август 2010 г. е бил публичен изпълнител и инспектор в закритата Агенция за държавни вземания и държавен инспектор по приходите в Националната агенция за приходите.

Новият директор поема поста от Пламен Тодоров, също служител в системата на Министерството на финансите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че в служебния кабинет трябва да има вицепремиер за честни избори?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.