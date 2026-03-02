Засилено е полицейското присъствие в София заради напрежението в Близкия изток

Полицията е засилила мерките за сигурност в София заради напрежението в Близкия изток, съобщи директорът на СДВР Любомир Николов. По думите му има по-активно взаимодействие между институциите и увеличено полицейско присъствие около обекти, свързани с Израел и САЩ, както и около летищата.

Николов подчерта, че към момента са предприети всички необходими превантивни мерки.

От своя страна служебното правителство увери, че страната следи отблизо развитието на ситуацията и е в готовност да евакуира български граждани при необходимост. След заседание на Съвета по сигурността беше заявено, че България не е пряка цел и няма непосредствена военна заплаха за страната.