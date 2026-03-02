РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Засилено е полицейското присъствие в София заради напрежението в Близкия изток

СДВР се готви да предотврати прояви, ескалиращи планирания за сряда протест, Засилено е полицейското присъствие в София заради напрежението в Близкия изток

Полицията е засилила мерките за сигурност в София заради напрежението в Близкия изток, съобщи директорът на СДВР Любомир Николов. По думите му има по-активно взаимодействие между институциите и увеличено полицейско присъствие около обекти, свързани с Израел и САЩ, както и около летищата.

Николов подчерта, че към момента са предприети всички необходими превантивни мерки.

От своя страна служебното правителство увери, че страната следи отблизо развитието на ситуацията и е в готовност да евакуира български граждани при необходимост. След заседание на Съвета по сигурността беше заявено, че България не е пряка цел и няма непосредствена военна заплаха за страната.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че в служебния кабинет трябва да има вицепремиер за честни избори?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.