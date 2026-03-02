Кокаин за 300 хиляди евро хванаха на „Капитан Андреево“

Три пакета с кокаин на стойност 293 583,80 евро откриха митническите служители на митнически пункт „Капитан Андреево“, при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната.

На 27 февруари 2026 г., около обяд, на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът с турско гражданство представя документи за превозваната стока – хладилници и перални, от Кралство Дания през България за Турция. След сработил рисков профил превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентген. Анализът на рентгеновото изображение показва зони с подозрителна плътност. В хода на контролните действия е включено и митническо куче.

При последвалия физически контрол, на няколко места в шофьорската кабина, митническите служители откриват три пресовани пакета, съдържащи бяло прахообразно вещество. Направен е полеви наркотест, който показва реакция на кокаин. Общото количество на открития кокаин е 3,190 кг на стойност 293 583,80 евро, по цени за нуждите на съдебната система.

Кокаинът, превозното средство и водачът, с инициали М.Й. на 30 години, са задържани.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

По досъдебното производство са извършени действия по разследването, при които впоследствие е бил установен и К.А. на 58 години, турски гражданин, който е предал кокаина на водача на камиона на паркинг за товарни автомобили. Пратката е трябвало да бъде транспортирана до Турция.

Двамата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.