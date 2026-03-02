Дрон удари британска военна база в Кипър

Британска база на Кралските военновъздушни сили в Кипър е била атакувана с дрон в неделя вечерта, съобщи британското Министерство на отбраната, цитирано от световните медии. Силни взривове са били чути в базата Акротири в Лимасол около полунощ местно време, след като е обявена „заплаха за сигурността“. Няма ранени и жертви, но има минимални материални щети.

В неделя също имаше информация за ирански ракети срещу Кипър, но оттам категорично отхвърлиха твърденията на британския министър на отбраната Джон Хийли, че ирански балистични ракети са били изстреляни по посока на острова по време на масираната атака на Техеран от 1 март.

„Нашите въоръжени сили реагират на предполагаем удар с дрон по базата на Кралските военновъздушни сили в Акротири в Кипър, извършен в полунощ (местно време – бел. ред)„, заяви говорител на Министерството на отбраната, цитиран от АФП.

Кипърските власти потвърдиха инцидента.

Видеа в социалните мрежи показват как нещо, вероятно дрон или прихваната ракета, се разбива на хоризонта близо до базата.

Un proyectil iraní alcanzo la base británica de Akrotiri en Chipre. En este ataque los iraníes muestran su capacidad de alcanzar a un blanco a 1.670 km de distancia de Teherán, un dato que no es menor para los estados que lo rodean pic.twitter.com/HqpbHOhGIQ — Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) March 1, 2026

Това се случва часове, след като премиерът Киър Стармър заяви, че Обединеното кралство се е съгласило с искането на САЩ да използва британски военни бази за „отбранителни“ удари по ирански ракетни обекти.

В събота сутринта Израел и САЩ предприеха масивна атака срещу ръководството и военните на Иран, като върховният лидер аятолах Али Хаменей е сред убитите. Иран отговори, като изстреля балистични ракети и дронове по бази на САЩ и съюзниците в Израел, Бахрейн, Кувейт, Катар, Обединените арабски емирства и Йордания.