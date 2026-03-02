Янкулов с бунтовни заместници от съда и прокуратурата

Служебният премиер Андрей Гюров назначи двама заместници на правосъдния министър Андрей Янкулов. И двамата идват от съдебната система, като Андрей Георгиев е съдия в Софийския районен съд, а Георги Балков е прокурор в Районна прокуратура – Перник.

Георгиев е изпълнителен секретар на Съюза на съдиите и активен участник в дейностите на съсловната организация. По негово преюдициално запитване Съдът на Европейския съюз постанови миналата година решението си по отношение на изтеклия мандат на съдебния инспекторат. Извън полезния си ефект обаче резултатът от решението беше обратен на целения, тъй като блокира дисциплинарните правомощия на прикриващият безобразията в системата скъпо платен контролен орган, който спря съвсем да работи.

Андрей Георгиев се открои най-вече с една от публичните си изяви – интервю пред „Медиапул“ от миналата година, в което даде пределно точно описание на корупцията в съда. Той раздели делата в три категории. Първата са по-елементарните производства, в които има горе-долу някаква справедливост. Втората са делата с неизчистена още практика по прилагане на закона, при които нещата са 50 на 50. Съществената категория е третата – делата със „сенчести“ интереси, при които 80 % от съдебните решения са „необясними“.

Георги Балков пък е един от 15-имата прокурори, които поставиха серия критични въпроси на казионната Асоциация на прокурорите, която брани ревностно статуквото в подкрепа на временния шеф на държавното обвинение Борислав Сарафов. Писмото беше в подкрепа на дисциплинарно освободения като окръжен прокурор на Плевен и като предишен председател на асоциацията Владимир Николов, който заговори за обвързаностите и „джуджетата“ в системата.