РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Правителството провежда анкета сред спортните федерации за състоянието на спорта

Димитър Бербатов става съветник на Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта, Правителството провежда анкета сред спортните федерации за състоянието на спорта

Всички лицензирани спортни федерации ще могат да дадат информация за състоянието на спорта, нуждите на клубовете и основните предизвикателства пред развитието на сектора чрез нова стратегическа анкета.

Инициативата е предложена от съветника на премиера по въпросите на младежта и спорта Димитър Бербатов и представлява първа стъпка от по-широк процес на диалог между правителството и спортната общност.

Очаква се чрез събраните данни да бъде направен цялостен анализ на състоянието на спорта в страната. Според Бербатов това ще позволи изработването на стабилна основа за бъдеща дългосрочна стратегия, която да подпомогне развитието на младежта и спорта.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че в служебния кабинет трябва да има вицепремиер за честни избори?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.