Правителството провежда анкета сред спортните федерации за състоянието на спорта

Всички лицензирани спортни федерации ще могат да дадат информация за състоянието на спорта, нуждите на клубовете и основните предизвикателства пред развитието на сектора чрез нова стратегическа анкета.

Инициативата е предложена от съветника на премиера по въпросите на младежта и спорта Димитър Бербатов и представлява първа стъпка от по-широк процес на диалог между правителството и спортната общност.

Очаква се чрез събраните данни да бъде направен цялостен анализ на състоянието на спорта в страната. Според Бербатов това ще позволи изработването на стабилна основа за бъдеща дългосрочна стратегия, която да подпомогне развитието на младежта и спорта.