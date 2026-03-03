„Банк России“ съди ЕС в Люксембург за замразените руски активи от 210 млрд. евро

„Банк России“ обяви на 3 март, че е подала иск до Общия съд на Европейския съюз (ЕС) със седалище в Люксембург, оспорвайки хода, направен през декември 2025 г., за замразяване на активите ѝ в Европа за неопределено време. Руската централна банка изчислява, че суверенни средства на Русия за около 300 милиарда долара (210 млрд. евро) са били замразени от западните държави. По-голямата част от тях са блокирани в Европа и се съхраняват в намиращия се в Белгия европейски депозитар Euroclear.

Съдебният иск е бил внесен на 27 февруари, но бе обявен в сутрешните часове на 3 март в кратко прессъобщение. „Банк России“ посочва в изявлението, че дългосрочното обездвижване „нарушава основните и неотменими права на достъп до правосъдие, неприкосновеност на собствеността и принципа на суверенния имунитет на държавите и техните централни банки, гарантирани от международни договори и правото на ЕС, което противоречи на основите на върховенството на закона и не може да се счита за съвместимо с принципа на върховенство на закона“.

Оспорваният регламент, публикуван на 12 декември 2025-а, беше договорен от държавите членки на фона на интензивни преговори за предоставяне на нова помощ за Украйна за 90 милиарда евро. Дългосрочното замразяване е въведено съгласно член 122 от Договорите на ЕС, без подкрепата на Унгария, Словакия и Чехия. Разпоредбата е била използвана при минали икономически извънредни ситуации, включително пандемията от КОВИД-19 и енергийната криза, и изисква квалифицирано мнозинство.

В модернизирано тълкуване Европейската комисия твърди, че ударните вълни, предизвикани от войната на Русия, са причинили „сериозно икономическо въздействие“ върху ЕС като цяло, предизвиквайки „сериозни прекъсвания на доставките, по-висока несигурност, повишени рискови премии, по-ниски инвестиции и потребителски разходи“, в допълнение към безброй хибридни атаки под формата на нахлувания на дронове, саботаж и дезинформационни кампании. Съгласно забраната, 210-те милиарда евро ще бъдат освободени само след като Русия изпълни три условия: прекрати агресивната си война, предостави репарации на Украйна и вече не представлява „сериозен риск“ за европейската икономика.

Като се има предвид, че Москва категорично изключи компенсирането на Киев, е малко вероятно парите някога да бъдат освободени. „Изпращаме силен сигнал към Русия, че докато тази брутална агресивна война продължава, разходите на Русия ще продължат да нарастват“, заяви Урсула фон дер Лайен през декември. „Това е силно послание към Украйна: Искаме да се уверим, че нашият смел съсед ще стане още по-силен на бойното поле и на масата за преговорите.“

Руската централна банка обаче твърди, че Брюксел е „допуснал сериозни процедурни нарушения“, като е използвал квалифицирано мнозинство по член 122, а не единодушието, което управлява външната политика. Унгария – противник на помощта за Украйна, направи подобни оплаквания през декември 2025-а.

ЕК не коментира веднага новия иск. Действащият в момента регламент блокира всяко прехвърляне на активите за неограничен период и не позволява на „Банк России“ да използва съдилищата, за да защити правата си, включително да наложи каквито и да е решения или арбитражни решения, свързани с тези активи, според централната банка.

Руската централна банка внесе отделен иск в Москва през декември миналата година срещу Euroclear за нанесени щети в размер на 18.2 трлн. рубли (230 млрд. долара), който Брюксел определи като „спекулативен“ и неоснователен.