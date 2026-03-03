По предварителни данни на „Евростат“ инфлацията през февруари у нас е 0.1%

По предварителни данни на „Евростат“ месечната инфлация в България през февруари 2026 г. ще е 0.1%, съобщава БТА. Така страната ни ще е сред държавите с най-слаб месечен ръст на цените в Европейския съюз – Кипър е „отличник“ с нулева инфлация, а сходно поскъпване като това в България – 0.1% ще отчетат Португалия и Словакия.

За сравнение – в Литва месечният ръст на цените през февруари е 0.9%, в Австрия и във Франция е 0.8%, а в Ирландия е 0.7 процента. В Германия и в Испания месечната инфлация е 0.4%, а в Италия – 0.6 процента.

Още преди началото на конфликта в Близкия изток се е наблюдавало повишение на цените на услугите и на промишлените стоки, което показва, че инфлационният натиск не е бил напълно овладян, посочват от ING – холандската мултинационална корпорация за банкови и финансови услуги със седалище в Амстердам. Според техни икономисти перспективите пред инфлацията стават по-несигурни заради войната в региона, която води до смущения в енергийните доставки и до поскъпване на суровините.

Според главния икономист на ING за Нидерландия Берд Колийн ако конфликтът продължи няколко седмици, инфлацията може да се задържи около 2 на сто. При по-дълготрайни и сериозни смущения в енергийните доставки въздействието върху цените и икономическия растеж в еврозоната ще бъде по-силно.

Берд Колийн уточнява, че еврозоната остава уязвима, тъй като в последните години е увеличила зависимостта си от втечнен природен газ, чиито цени на световните пазари рязко са се повишили.

Анализаторите от ING коментират, че, независимо от настоящите условия на висока степен на несигурност, не се очаква централната банка да реагира прибързано на краткосрочните колебания в цените на енергията.