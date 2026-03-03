РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Възможни са евакуационни полети за българи от Близкия изток още в сряда

След извънредна среща при служебния премиер Андрей Гюров стана ясно, че първите евакуационни полети за български граждани от Близкия изток може да започнат още в сряда сутринта. В разговорите участваха ключови министри и представители на авиационните власти, като основен акцент беше безопасното извеждане на българи от засегнатите райони.

Премиерът подчерта, че се следи динамично развиващата се обстановка, като приоритет е сигурността на гражданите. Правителството е изискало информация за възможните полети и маршрути, а Ситуационният център към МВнР подготвя списъци с желаещите да бъдат евакуирани. По думите му, страната разполага с необходимите самолети, а службите за сигурност участват активно в процеса.

Служебният външен министър Надежда Нейнски съобщи, че се работи в координация с други държави, като Гърция вече е предложила помощ за извеждане на българи от Оман. Тя уточни, че най-сложна остава ситуацията в Израел, но се търсят безопасни решения. Освен държавния авиоотряд, са мобилизирани и други ресурси, включително националният превозвач и частни компании.

Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов увери, че няма непосредствена заплаха за България и че присъствието на американски самолети у нас е свързано единствено с тренировъчни дейности на НАТО.

Премиерът коментира и възможното поскъпване на енергоносителите, като посочи, че страната има механизми да смекчи ефекта от краткосрочни кризи.

Смятате ли, че в служебния кабинет трябва да има вицепремиер за честни избори?
