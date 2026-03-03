Цената на европейския газ TTF е над 50 евро за MWh, на петрол „Брент“- над 80 долара за барел

Цените на европейския газ (TTF) продължиха да се катерят за втори пореден ден на 3 март заради несигурността, свързана с временното прекратяване на дейността на най-големия в света завод за износ на втечнен природен газ (LNG) в Катар след атака на ирански дронове и въздействието, което то ще окаже на глобалните енергийни доставки. Спирането на работата на съоръженията в Ras Laffan на QatarEnergy принуди купувачи от Азия да търсят алтернативни, а някои поискаха заявени количества гориво да им бъдат доставени по-рано, за да задоволят потреблението в момента с надежда обстановката да се нормализира в кратки срокове.

Базовите едномесечни контракти TTF на нидерланския търговски център поскъпнаха с нови 34.45% (до 58.22 евро за MWh) към 12.05 българско време на 3 март след като приключиха търговията си на 2 март с ръст от 39% – на 44.506 евро за MWh – най-високата стойност от март 2025-а насам. Което означава кумулативно повишение от 73.45 процента.

Заводът на QatarEnergy в Ras Laffan задоволява около една пета от световните доставки на втечнен природен газ и безпрецедентното му затваряне застрашава енергийната сигурност и разстройва глобалните пазари. Въпреки че азиатските държави купуват по-голямата част от количествата LNG, произведени в Близкия изток, прекъсванията ще нажежат конкуренцията за алтернативни доставки и ще тласнат цените нагоре.

Катар е изнесъл 82.2 милиона тона втечнен природен газ през 2025 година.

По данни на Kpler, Европа е доставила от Катар само 7% от количествата LNG през миналата година. Китай – най-големият вносител на горивата в света през 2025-а, е попълнил 29% от вноса си от Катар, а Индия – около 45 процента. За да запълнят потенциален недостиг, произтичащ от спирането на катарските доставки, Китай, Индия, Япония и Южна Корея вероятно сега ще увеличат заявките към други доставчици, което ще доведе до недостиг на суровината в глобален план.

Европа също не е имунизирана, доколкото газовите запаси на Стария континент са необичайно ниски, което ще наложи внос на големи количества LNG това лято, за да се попълнят хранилищата преди следващата зима.

Въпреки че графикът на прекъсванията на Катар остава неясен, големите потребители на газ и операторите на хранилища в цяла Европа трябва бързо да решат как да предотвратят рисковете от по-нататъшното изчерпване на синьо гориво, като същевременно избегнат евентуално паническо купуване, което би могло да повиши още повече световните цени на LNG.

Запасите от природен газ в Германия – най-големият потребител на горивото в Европа – влязоха в март с едва 27% от капацитета си, в сравнение със средно 64% ​​за това време на годината от 2023-а насам, показват данни на лондонската борса LSEG.

Газовите резерви на Нидерландия са само около 10% от капацитета си, в сравнение с около 48% средно за началото на март. Италия – вторият по големина потребител на синьо гориво на Стария континент, в момента има запаси от около 50% от капацитета си – далеч по-добър буфер от повечето северни страни, но все пак под средното равнище на запълване от 60% в началото на март.

Като цяло, европейските газови запаси на основните пазари в момента са попълнени на около 30% в сравнение с близо 54% ​​за периода. Това означава, че почти всички големи потребители на газ в региона са под натиск да възстановят тези запаси в бъдеще, дори в условията на засилена световна конкуренция за налични доставки и вече нарастващи цени.

QatarEnergy обяви форсмажорни обстоятелства – клауза, която позволява на компанията да не достави договорените количества LNG на клиентите без неустойка поради събития извън нейния контрол, твдърдят запознати с въпроса лица. До момента няма постъпили сигнали за щети в обекта. Според търговци, един от производствените блокове в комплекса Ras Laffan е бил в процес на планирана поддръжка от последната седмица.

Анализатори на „Голдман Сакс груп“ пресмятат, че ако корабоплаването през Ормузкия проток бъде спряно за един месец, цените на европейския газ биха могли да се увеличат повече от два пъти.

Дори ако Съединените щати увеличат производството на LNG, това едва ли ще е достатъчно, за да компенсира доставките от Катар в краткосрочен план. QatarEnergy планира да започне първия износ от проекта си за разширяване на терминала Golden Pass в Тексас през следващите седмици, но съоръжението може да не заработи с пълен капацитет до 2027 година.

Кризата в Иран заплашва с най-тежкия срив на пазара на газ от 2022-а насам. Доставките до Азия и Европа трябва да преминават през Ормузкия проток. Досега обаче най-малко единадесет танкера за LNG, пътуващи до или от Катар, са преустановили пътуванията си, за да избегнат водния път, според данни от проследяващите устройства на корабите. По-малкият износител на горивото – Обединените арабски емирства – също изпраща своите количства газ през пролива.

Междувременно, търговците в Индия, Япония и на други места се готвят за по-високи цени, при това не само „спот“ (за незабавна доставка) – дългосрочните договори за LNG обикновено са обвързани с базовите сортове суров петрол, така че поскъпването на „Брент“ също ще направи газа по-скъп за азиатските потребители.

В 11.54 ч. българско време на 3 март фючърсните контракти на петрола „Брент“ за доставка през май се търгуваха за 82.25 щ. долара за барел – 5.80% ръст за деня. Американският лек суров петрол WTI за доставка през април се котираше за 75.49 долара за барел – поскъпване с почти 6 процента.

Друга потенциална точка на натиск ще бъде Турция, която внася газ по тръбопроводи от Иран. Подобно на Египет, страната може да бъде принудена да купува повече втечнен природен газ (LNG), ако ключови потоци бъдат ограничени в резултат на продължаващия конфликт, което ще добави допълнителен натиск върху цените. Иран изнася газ за Турция по договор за 9.6 милиарда кубически метра годишно, въпреки че действително доставените обеми наскоро са спаднали под тези количества. Доставките от Техеран са съставлявали по-малко от 15% от вноса на синьо гориво в страната през 2024 г., по данни на Оксфордския институт за енергийни изследвания.