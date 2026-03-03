Франция ще разположи в Кипър противоракетни и противодронови системи

Франция ще разположи противоракетни и противодронови системи, както и фрегата в Кипър, за да подсили отбранителните способности на острова след последните инциденти с дронове. Очаква се в близко време да бъде изпратена и втора фрегата, предаде Кипърската информационна агенция КНА, цитирана от БТА.

Решението идва след атака с дрон тип „Шахед“, който е нанесъл леки щети на британската военна база Акротири. По данни на кипърски източници, дронът вероятно е свързан с подкрепяната от Иран ливанска групировка „Хизбула“, като целта е била самата база, а не Кипър.

Френската помощ е договорена след разговори между президентите Еманюел Макрон и Никос Христодулидис. Кипър е потърсил съдействие и от Германия, като се очаква Берлин също да вземе решение за изпращане на фрегата.

Междувременно Гърция вече е изпратила изтребители и военноморски сили към острова, а Великобритания подчерта, че базите ѝ в Кипър не се използват за удари срещу Иран. Ситуацията се развива на фона на ескалация в региона след военни действия между САЩ, Израел и Иран.