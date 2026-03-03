Бащата на Сияна регистрира коалиция за участие в изборите

Коалиция „Сияние“, създадена около гражданската кауза на Николай Попов – баща на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна, подаде документи в Централната избирателна комисия за участие в парламентарните избори на 19 април.

Подписката е внесена на 3 март, като според Попов изборът на датата е символичен и свързан с идеята за отстояване на справедливостта. Той подчерта, че участието във вота е израз на обществено недоволство и желание за промяна.

Коалицията ще се яви съвместно с вече регистрирани партии, които ще останат на заден план, за да бъде водеща самата кауза, по думите на основателя на движението, а не политическите структури. Според Попов решението за участие е продиктувано от липсата на адекватни действия срещу проблемите с пътната безопасност.

За по-малко от два дни са събрани над 6000 подписа в няколко големи града. През последната година Попов активно организира инициативи с искания за по-строги мерки и контрол срещу пътния травматизъм.