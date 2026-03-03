Израелското разузнаване е следило Хаменей през пътни камери в Техеран

Преди няколко години израелското разузнаване било „хакнало“ пътните камери в Техеран, като това било част от подготовката му за отстраняването на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей, съобщава Financial Times. От изданието се позовават на служител на израелските служби, който заявил, че познават Техеран, толкова добре, колкото и Йерусалим.

Според публикацията във Financial Times израелските власти били „разбили“ защитите на почти всички камери за видеонаблюдение в иранската столица, като съдържанието им било криптирано и пренесено на сървъри в Тел Авив и в други израелски градове. Един от източниците на FT признава, че ъгълът на видимост на една от камерите им позволил да видят къде принципно се паркират колите до резиденцията на Хаменей.

Освен това израелските служби и по-специално – радиоелектронното разузнаване Отдел 8200 – успели да деактивират отделни компоненти на близо една дузина клетъчни станции за мобилни телефони близо до резиденцията. Благодарение на това те създали впечатление, че телефонните линии са заети и така предотвратили възможността охраната да предупреди иранския лидер за потенциална опасност.

Припомняме, че на 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Нейните цели са смяна на управляващите в Техеран, спиране на ядрената му програма и унищожаване на ракетните способности и военноморския флот на Иран.