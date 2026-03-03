Президентът Йотова: Шипка е неподвластна на разделение и омраза

Шипка е крепост на българската памет и тя е неподвластна на всякакво злободневие, на всякакво разделение и на всякаква омраза. Това подчерта в тържественото си слово по случай националния празник 3 март, на връх Шипка държавният глава Илияна Йотова, цитирана от БТА.

Тя припомни, че събитията на историческия връх са накарали чужди кореспонденти да говорят с възторг и възхищение за българската храброст, както и да заявят, че българският народ заслужава своята съвършена свобода.

Този връх и Орлово гнездо са сложили печата на историята върху съдбата на целия ни народ и ни учат какво е да бъдеш свободен вътре в себе си, какво е вярата, как да продължим напред, що е любов към Отечеството и тогава, саможертвата не е гибел, а безсмъртие, отбеляза държавният глава.

По думите ѝ паметникът на Шипка е най-величественият монумент на българската свобода и всеки може да мери себе си, когато вдигне поглед към него.

На честването на националния празник бе организирано от Община Казанлък. То започна с приемане на строя от Илияна Йотова, след което заупокойна молитва в памет на загиналите за свободата отслужи Старозагорският митрополит Киприан.

Присъстващите почетоха паметта на загиналите за свободата на България с поклон и едноминутно мълчание, а честването завърши с поднасяне на венци и цветя пред Паметника на свободата в знак на признателност към саможертвата на героите.

Културната програма на националните чествания на историческия връх Шипка бе поверена на хореографа и продуцент на ансамбъл „Българе“ Христо Димитров. Тя обедини четири жанрови направления и включваше участието на Национален фолклорен ансамбъл „Българе“, българското трио тенори „Уникалните гласове“ – Георги Петров, Борис Луков и Веселин Вачев, ансамбъл „Детелини“ – Павел баня, Национално дружество „Традиция“, рецитаторите Александра Варева и Виктория Николова, както и младия народен певец Николай Гурбанов.