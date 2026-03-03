Министърът на финансите на САЩ и вицепремиерът на Китай ще се срещнат в Париж

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт и вицепремиерът на Китай Хе Лифенг ще се срещнат в Париж в края на следващата седмица. Bloomberg съобщи това, позовавайки се на източници.

Според тях, официалните лица ще обсъдят потенциални бизнес сделки, които биха могли да произтекат от срещата между лидерите на САЩ и Китай.

Сред планираните теми за обсъждане, Bloomberg посочва евентуалното закупуване на самолети Boeing от Китай и ангажименти за закупуване на американска соя. Тайван и американските тарифи върху китайския внос също могат да бъдат обсъдени по време на разговорите.