Полет със 140 души от Оман кацна на летище „Васил Левски“

Полет със 140 пътници от Оман пристигна на летище „Васил Левски“ в София, съобщи БНР. Той е организиран от собственика на Wizz Air за служителите му, които са били блокирани в държави от Близкия изток. Сред пътниците имало както представители на чуждестранната нискотарифна авиокомпания от различни националности, така и членове на техните семейства и дипломати от Унгария, обясни пред БНР един от командирите на полета, който е българин.

Вчера те са пътували от Абу Даби с автобус до Маскат – столицата на Оман – и тази сутрин самолетът е излетял за София.

По-рано днес на специална пресконференция в Министерския съвет премиерът Андрей Гюров и външният ни министър Надежда Нейнски обявиха, че има самолети, които са в готовност да излетят, като още утре се очаква да бъде осъществен такъв полет от Оман. Очаква се с него у нас да се приберат около 300 души.

Външната министърка Надежда Нейнски уточни, че такъв полет ще бъде осъществен само ако ситуацията на място е безопасна.

Междувременно информационните агенции съобщиха, че в момента се провежда евакуация на граждани от Испания. Те се позоваха на външния министър на Испания Хосе Мануел Албарес, който обяви, че операцията се провежда по въздух и земя. Той очаква, че още тази вечер с полет от Абу Даби в Мадрид ще пристигне първата група от 175 души.