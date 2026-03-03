РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Заради подмяна на мембранни устройства спряха шести блок на АЕЦ „Козлодуй"

АЕЦ Козлодуй

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ е спрян за подмяна на предпазните мембранни устройства на сепаратори паропрегреватели на турбината, разположена в конвенционалната, неядрена част на блока. Това съобщават от атомната електроцентрала на официалната си страница.

Новите устройства, които ще бъдат монтирани, са изработени от материали, аналогични на оригиналните. Изпитанията, проведени в независими лаборатории, доказват, че използваните материали са с необходимите качества. Припомняме, че през декември АЕЦ „Козлодуй“ на два пъти спира заради проблеми с мембранните устройства. По време на изслушване в парламента на шефа на АЕЦ „Козлодуй“ – Иван Андреев стана ясно, че двете спирания струват около 18 млн. лева.

След изпълнение на планираните ремонтни дейности днес шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. По информация на БНТ Пети блок работи по график и натоварването му е 1048 мегавата.

