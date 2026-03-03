РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Тръмп слага край на 47-годишната война с Иран, заяви представителят на САЩ в ООН Майк Уолц

Майк Уолц

Президентът на САЩ Доналд Тръмп възнамерява да сложи край на „безкрайната“ война с Иран, започнала преди 47 години. Това заяви Майк Уолц, постоянен представител на САЩ в ООН.

„Това е 47-годишна, безкрайна война, която започна при Джими Картър (39-ият президент на САЩ от 1977 до 1981 г.), и президентът Тръмп предприема активни мерки за нейното прекратяване“, каза той в интервю за Fox News.

Мандатът на Картър съвпадна с влошаване на отношенията с Иран. През 1979 г., след свалянето на шаха и възхода на аятолах Хомейни след победата на Ислямската революция, съюзническите отношения на Вашингтон с Техеран станаха враждебни. Това завърши с залавянето на американски дипломати в Техеран на 4 ноември 1979 г. (те бяха освободени през януари 1981 г.). 

Тогава бяха прекъснати дипломатическите отношения между САЩ и Иран и бяха наложени първите американски санкции срещу Иран.

