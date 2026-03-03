ЕБВР и „УниКредит Булбанк“ подкрепят зеленото разширяване на FitSpo в България

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подкрепя разширяването на FitSpo Nutrition ООД, български производител на функционални хранителни продукти, чрез споразумение за споделяне на риска без финансиране с „УниКредит Булбанк“.

Съгласно сделката, „УниКредит Булбанк“ предоставя 5,3 милиона евро дългосрочно финансиране на FitSpo. ЕБВР участва, като споделя риска за до 2,7 милиона евро от финансирането чрез своя Механизъм за споделяне на риска, помагайки за подобряване на достъпа до дългосрочно финансиране за разрастваща се местна компания.

Финансирането ще подкрепи инвестиционната програма на FitSpo

за разширяване и модернизиране на производствените ѝ съоръжения в България.

Проектът включва закупуването и инсталирането на нова, напълно автоматизирана производствена линия, високоефективна опаковъчна линия и свързано с нея оборудване, както и инвестиции в ново иновативно съоръжение за зелено производство. След внедряването му се очаква инвестицията да удвои годишния производствен капацитет на FitSpo, което ще позволи на фирмата да отговори на нарастващото търсене както на вътрешния, така и на експортния пазар.

FitSpo произвежда гама от функционални хранителни продукти, включително протеинови барчета,

протеинови бисквитки, суроватъчен протеин на прах, палачинки и сурови веган топчета, предлагани на пазара под марката FitSpo. Компанията продава продуктите си чрез големи търговски вериги в България и изнася на множество международни пазари.

Проектът ще се възползва от безвъзмездна помощ до 750 000 евро по Програмата за зелени иновации на ЕБВР,

финансирана от програмата „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз. Безвъзмездната помощ ще подпомогне внедряването на иновативни климатични технологии и най-доброто налично оборудване, като помогне на малко и бързоразвиващо се предприятие да преодолее финансовите бариери, свързани с такива напреднали инвестиции.

Очаква се инвестицията да донесе значителни ползи за околната среда,

включително по-ниско потребление на енергия, намаляване на емисиите на въглероден диоксид (CO₂), намаляване на генерирането на отпадъци и подобрена ефективност на производството. Очакваните годишни въздействия включват икономии на енергия от близо 96 000 kWh и избягване на над 40 тона емисии на CO₂, наред с намаляване на потреблението на суровини и отпадъците от опаковки.

Чрез своя Механизъм за споделяне на риска, ЕБВР работи с банки партньори, като споделя риска, свързан с допустимите заеми за местни компании, помагайки за разширяване на достъпа до финансиране, подкрепа на инвестициите и засилване на конкурентоспособността. Механизмът е ключов инструмент на ЕБВР за подкрепа на малките и средни предприятия и насърчаване на зелени и иновативни инвестиции в регионите ѝ.

ЕБВР инвестира в България от 1991 г.

и към края на януари 2026 г. е вложила 5 милиарда евро в 318 проекта в страната, със силен фокус върху развитието на частния сектор, конкурентоспособността и прехода към зелена икономика.