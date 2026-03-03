РЕГИСТРИРАЙ СЕ
ДЗИ удължава покритието по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ за клиенти в Близкия изток

От ДЗИ съобщиха, че автоматично се удължава покритието по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ за клиентите ѝ до момента, в който те успеят да отпътуват от държави в Близкия изток и се приберат безопасно в България.

„Разбираме, че затрудненото ви придвижване и невъзможността да се приберете в България могат да създадат допълнително безпокойство. Бихме искали да ви уверим, че ДЗИ е до вас в този труден момент“, отбелязват от компанията. 

От ДЗИ посочват, че при необходимост от съдействие или възникнали въпроси, клиентите могат да се свържат със застрахователя на телефон +35928112760. 

