ДЗИ удължава покритието по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ за клиенти в Близкия изток

От ДЗИ съобщиха, че автоматично се удължава покритието по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ за клиентите ѝ до момента, в който те успеят да отпътуват от държави в Близкия изток и се приберат безопасно в България.

„Разбираме, че затрудненото ви придвижване и невъзможността да се приберете в България могат да създадат допълнително безпокойство. Бихме искали да ви уверим, че ДЗИ е до вас в този труден момент“, отбелязват от компанията.

От ДЗИ посочват, че при необходимост от съдействие или възникнали въпроси, клиентите могат да се свържат със застрахователя на телефон +35928112760.