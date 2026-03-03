По случай 3 март Румен Радев участва в шествие до мемориала „Бранителите на Стара Загора“

По случай 3 март старозагорци пренесоха 300-метров национален трибагреник от сградата на общината до мемориала „Бранителите на Стара Загора“. В шествието, редом до кмета на Стара Загора Живко Тодоров, бе и Румен Радев, президент в периода 2017 – 2026 година, съобщи кореспондент на БНР.

Той обяви, че с коалиция „Прогресивна България“, която вчера бе регистрирана в ЦИК, тръгва на поход за бъдещето на България. По думите му тези избори поставят държавата ни пред два пътя – или прогресивна България, или олигархия.

Радев отбеляза, че в момента се работи по листите, като призна, че очаква да има натиск върху всички в политическия проект и благодари на онези, които вече са го подкрепили.

По-конкретно той благодари на ВМРО, които вече са заявили своята подкрепа и на всички други, които ще го направят.