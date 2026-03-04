510 социални предприемачи са подобрили живота на 950 млн. души

Социалните предприемачи и иноватори по целия свят продължават да разширяват въздействието на своите проекти. Според фондация „Шваб“ за социално предприемачество, общността на фондацията обединява 510 социални новатори от 439 организации, работещи в 190 държави.

От началото на реализацията на своите проекти членовете на общността са подобрили пряко живота на повече от 950 милиона души. През последната година те също така са набрали над 1 милиард долара ресурси за инициативи в здравеопазването, образованието, климатичната политика и икономическото приобщаване.

Социалните иновации се развиват с подкрепата на партньорството на фондацията със Световния икономически форум.

Глобалният алианс за социално предприемачество обединява над 130 организации и над 100 000 социални предприятия. Освен това, в екосистемата участват над 50 компании и приблизително 30 представители на правителствени агенции и международни институции.

През първата година на съвместно отчитане, участниците в партньорската програма са отделили над 270 милиона долара за подкрепа на социалните иновации. Няколко компании също така са подписали Rise Ahead Pledge, чиято цел е да развие социалната икономика до 2030 година.

Въпреки нарастващото влияние на сектора,

много социални предприемачи са изправени пред намалено финансиране от донори и ограничен достъп до ресурси.

Според проучването 82% от организациите са съобщили за намаляване на финансовата подкрепа.

В отговор участниците в сектора все повече преминават към хибридни бизнес модели, които съчетават търговски дейности и социални проекти, както и развиват партньорства и нови потоци от приходи.

Фондация „Шваб“ за социално предприемачество е швейцарска организация с нестопанска цел, основана през 1998 г., която предоставя платформи на регионално, национално и глобално ниво за насърчаване на социалното предприемачество. Тя е под правния надзор на швейцарското федерално правителство. Централата ѝ е в Женева, Швейцария. Всяка година тя избира 20–25 социални предприемачи чрез глобален конкурс „Социален предприемач на годината“.