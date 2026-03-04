Шефът на БНБ номинира Карина Караиванова за подуправител на централната банка

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев номинира Карина Караиванова за подуправител на БНБ – ръководител на управление „Емисионно“, съобщиха от централната банка.

Номинацията се прави на основание Решение на Народното събрание от 25 февруари 2026 г. за откриване на процедура за избор на подуправител на Българската народна банка – ръководител на управление „Емисионно“.

Карина Караиванова има дългогодишен професионален опит в областта на публичните финанси и финансовия сектор.

Тя е заемала ръководни позиции в Министерството на финансите, включително като заместник-министър на финансите, била е председател на Комисията за финансов надзор.

В момента Карина Караиванова представлява България в съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие.