ПП–ДБ се регистрира за изборите с 8800 подписа

Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ подаде документи в Централната избирателна комисия за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Пред журналисти председателят на ПП Асен Василев съобщи, че регистрацията е подкрепена с 8800 подписа. По думите му, коалицията ще участва във вота с посланието „Силна България в силна Европа“.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че коалицията се явява на изборите единна и с ясна позиция за борба с корупцията, утвърждаване на върховенството на закона и по-силна европейска ориентация на страната.

За кандидатските листи Василев посочи, че разногласия не е имало, тъй като те са договорени в рамките на коалиционното споразумение.

