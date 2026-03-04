Американският шистов петрол няма бързо да замени доставките от Близкия изток

Експерти и представители на американските компании за шистов петрол смятат, че няма да могат бързо да увеличат производството, за да се справят с кризата с доставките, причинена от войната в Иран, съобщава Financial Times. Според висши ръководители, значителното увеличение на производството „ще отнеме месеци“.

Скот Шефилд, който беше изпълнителен директор на Pioneer Oil, една от най-големите шистови компании, до 2023 г., заяви пред изданието, че „производителите ще се съпротивляват на скъпите нови програми за сондиране, докато не бъдат уверени, че цените на петрола са устойчиви“. Тази седмица цените достигнаха 18-месечен връх поради войната с Иран и опасенията от прекъсвания на доставките от Мексиканския залив.

„Американските производители на шистов петрол може да реагират на спада в доставките.

Но увеличаването на производството ще отнеме няколко месеца, предвид сроковете за сондиране, завършване и развитие на инфраструктурата“, казва анализаторът на JPMorgan Наташа Канева. „Все още е твърде рано да се предприемат каквито и да било стъпки за инвестиране в разширяване на производството“, коментира Кърк Едуардс, президент на независимия производител Latigo Petroleum. „Според мен производителите се нуждаят от стабилна цена от 75 долара за барел през следващите 12 месеца.“