Денят по диагонал – 4 март 2026 г.

България разполага с достатъчни запаси от горива и няма основания за притеснения за недостиг, заяви служебният премиер Андрей Гюров преди началото на правителственото заседание. По думите, му държавният резерв и търговците на горива разполагат с наличности, а пазарът остава спокоен. Той подчерта, че страната получава нефт и горива от региони, които не са засегнати от бойните действия, а доставките не са прекъснати.

Само една от близо 8000 подадени жалби за високи сметки за ток е била уважена, съобщи служебният министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова. По думите ѝ това поражда сериозни притеснения и поставя въпроси за начина, по който се разглеждат сигналите на гражданите. Министърът посочи, че все още очаква обобщената информация от Комисията за защита на потребителите, а анализите по случая продължават.

Дебатът за плоския данък и възможността за връщане към прогресивно подоходно облагане отново е открит. Възраженията и предложенията идват предизборно от плоскодумци от политически сили, от анализатори и синдикати, а напоследък и от международна финансова организация, с която отдавна нямаме „консумация” в отношенията си.

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев номинира Карина Караиванова за подуправител на БНБ – ръководител на управление „Емисионно“, съобщиха от централната банка. Номинацията се прави на основание Решение на Народното събрание от 25 февруари 2026 г. за откриване на процедура за избор на подуправител.

Не се знае дали кюрдите ще решат да се включат в бойните действия срещу режима в Техеран. В миналото те са използвани и лъгани много пъти. А и само те не са достатъчни, за да съборят режима.

Транспортно-имотен казус разклати Шумен в последните дни на февруари и даде храна за всевъзможни слухове в града. Като формален повод послужи внесена тема за обсъждане на заседанието на Общинския съвет, насрочено за 26 февруари, която в навечерието на събитието беше внезапно оттеглена. Дни преди заседанието в града тръгват приказки, че Община Шумен иска да продаде единствената автогара на града без търг, а статия с подобно заглавие се появява в местна медия.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще осигурят застрахователни гаранции и военноморски ескорт, които да гарантират безопасно преминаване на петролни танкери и други плавателни съдове през Ормузкия проток, за да предотвратят потенциална енергийна криза, причинена от войната с Иран.