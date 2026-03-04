Денят по диагонал – 4 март 2026 г.

Гюров увери, че страната разполага с достатъчни запаси от горива
България разполага с достатъчни запаси от горива и няма основания за притеснения за недостиг, заяви служебният премиер Андрей Гюров преди началото на правителственото заседание. По думите, му държавният резерв и търговците на горива разполагат с наличности, а пазарът остава спокоен. Той подчерта, че страната получава нефт и горива от региони, които не са засегнати от бойните действия, а доставките не са прекъснати.
От 8000 жалби за високи сметки за ток, само една е уважена
Само една от близо 8000 подадени жалби за високи сметки за ток е била уважена, съобщи служебният министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова. По думите ѝ това поражда сериозни притеснения и поставя въпроси за начина, по който се разглеждат сигналите на гражданите. Министърът посочи, че все още очаква обобщената информация от Комисията за защита на потребителите, а анализите по случая продължават.
Плоскодумци пак скачат на плоскоданците
Дебатът за плоския данък и възможността за връщане към прогресивно подоходно облагане отново е открит. Възраженията и предложенията идват предизборно от плоскодумци от политически сили, от анализатори и синдикати, а напоследък и от международна финансова организация, с която отдавна нямаме „консумация” в отношенията си.
Шефът на БНБ номинира Карина Караиванова за подуправител на централната банка
Управителят на Българската народна банка Димитър Радев номинира Карина Караиванова за подуправител на БНБ – ръководител на управление „Емисионно“, съобщиха от централната банка. Номинацията се прави на основание Решение на Народното събрание от 25 февруари 2026 г. за откриване на процедура за избор на подуправител.
Васил Данов: Революционната гвардия в Иран е и „гестапо“, и „конвент“ и икономическа сила (част 1)
Не се знае дали кюрдите ще решат да се включат в бойните действия срещу режима в Техеран. В миналото те са използвани и лъгани много пъти. А и само те не са достатъчни, за да съборят режима.
Транспортно-имотен казус разклати Шумен
Транспортно-имотен казус разклати Шумен в последните дни на февруари и даде храна за всевъзможни слухове в града. Като формален повод послужи внесена тема за обсъждане на заседанието на Общинския съвет, насрочено за 26 февруари, която в навечерието на събитието беше внезапно оттеглена. Дни преди заседанието в града тръгват приказки, че Община Шумен иска да продаде единствената автогара на града без търг, а статия с подобно заглавие се появява в местна медия.
САЩ ще осигурят ескорт и застраховки на танкерите през Ормузкия проток на „много разумна цена“
Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще осигурят застрахователни гаранции и военноморски ескорт, които да гарантират безопасно преминаване на петролни танкери и други плавателни съдове през Ормузкия проток, за да предотвратят потенциална енергийна криза, причинена от войната с Иран.