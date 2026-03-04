Мащабна акция „Емили“ срещу схема за ДДС измами с луксозни автомобили за над 100 млн. евро

Европейската прокуратура координира широкомащабна операция в редица държави от Европейския съюз срещу предполагаема организирана престъпна група, заподозряна в трансгранични измами с ДДС при търговия с луксозни автомобили. Разследването се води от офисите на институцията в Берлин, Кьолн и Прага, съобщава БНР.

По първоначални данни щетите за бюджетите на държавите членки надхвърлят 103 млн. евро. В рамките на операцията са задържани девет души в Германия и Чехия, а в девет страни, включително България, са извършени над 150 претърсвания.

В действията участват повече от 1100 данъчни инспектори и служители на правоохранителните органи.

Разследването, известно под кодовото име „Емили“, е насочено към предполагаема престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансграничните трансакции между държавите членки, тъй като те са освободени от този данък.

Смята се, че основните заподозрени, собственици на група автокъщи в Берлин и Изерлон в Северен Рейн-Вестфалия, са били организатори и лидери на обширна престъпна мрежа, действаща в Австрия, Хърватия, Чехия, Германия, Италия и Словакия.

Разследват се и няколко служители и управителни директори на десетки фиктивни дружества.

Схемата е функционирала чрез т.нар. верижни сделки. В създаването или симулирането на трансгранични продажби на автомобили на стойност стотици хиляди евро са били включвани фиктивни дружества.

Част от тях са изпълнявали ролята на „липсващи търговци“, които не внасят дължимия ДДС, докато следващият участник във веригата претендира възстановяване на данъка от бюджета.

При разследването на фиктивните дружества е разкрито, че техните управителни директори в действителност са били подставени лица от други държави от ЕС, като България, Унгария и Полша.