Депутатите отхвърлиха предложенията на МЕЧ за промени в Закона за частните съдебни изпълнители

С 82 гласа „Въздържал се“ (52 от ГЕРБ-СДС, един от ПП-ДБ, 25 от ДПС-Ново начало, двама от АПС и двама, нечленуващи в парламентарни групи) и с 4 гласа „Против“ (трима от ГЕРБ-СДС и eдин от ДПС-Ново начало) парламентът отхвърли предложенията на МЕЧ за промени в Закона за частните съдебни изпълнители.

Те бяха подкрепени със 79 гласа „За“ (15 от ПП-ДБ, 24 от „Възраждане“, 9 от БСП-Обединена левица, 15 от „Има такъв народ“, 8 от МЕЧ, 5 от „Величие“ и трима – нечленуващи в паламентарни групи).

Промените предвиждаха ограничаване на злоупотребите от страна на частните съдебни изпълнители, тъй като според вносителите от МЕЧ към момента възможността за търсене на отговорност на ЧСИ е ограничена и практически самоуправлението в лицето на Камарата на ЧСИ е в пълна невъзможност да провежда справедлива дисциплинарна дейност спрямо тях.

Друга промяна предвиждаше държавата да престане да възлага на частни съдебни изпълнители събирането на публични вземания. Причината – държавните и общински органи разполагат с публични изпълнители и държавни съдебни изпълнители, заради което не е оправдано и справедливо те да използват частни гилдии да събират местни данъци и такси, осигурителни вноски, глоби, налагайки свои допълнителни такси.

От МЕЧ бяха предложили длъжникът и неговият представител да имат своевременен и незабавен достъп за проверка до изпълнителното дело, по което са страна, тъй като според тях ЧСИ традиционно извършва злоупотреба с размера на дължимото в периода на „подготовка“ на делото, между молбата от длъжника за справка и реалното предаване на преписката по изпълнителното дело.

Вносителите от МЕЧ предлагаха и Министерският съвет да е органът, който да определя размера да таксите, начислявани за принудителното изпълнение на частните притежания, а не, както е досега, това да става чрез съгласуване с Камарата на частните съдебни изпълнители, които имат пряк интерес тези такси да са възможно най-високи.

По законопроекта бе изпратено становище от Министерството на финансите, в което подробно се развиваха аргументи против предлаганите от МЕЧ промени. На първо място бе отбелязано, че голяма част от събирането на публичните вземания се възлага на НАП, а не на частни съдебни изпълнители.