МЕЧ се регистрира за изборите без Радостин Василев, който все още е блокиран в Дубай

„Морал, единство, чест“ (МЕЧ) се регистрира в Централна избирателна комисия (ЦИК) за предстоящите избори на 19 април. С пълномощно от Радостин Василев, председателят на парламентарната група Кирил Веселински подаде документите. Василев не можа да присъства, тъй като все още е блокиран в Дубай. От партията очакват лидерът им да се завърне в страната още тази вечер.

В ЦИК са внесени 6066 подписа, въпреки че от МЕЧ твърдят, че са събрали над 15 хиляди в подкрепа на регистрацията.

Веселински изрази увереност, че МЕЧ ще влезе в парламента и ще има значима роля в 52-рото Народно събрание. По думите му след изборите може да се сформира антикорупционно мнозинство.

Той коментира и напрежението в Близкия изток, като заяви, че съществуват сериозни притеснения за сигурността на българските граждани заради мащаба на конфликта и участието на държава с огромен ядрен потенциал. Според него кризата трябва да бъде решена чрез дипломация и разум от страна на световните лидери. Веселински настоя да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност с участието на всички парламентарни сили, за да бъдат гражданите информирани за развитието на ситуацията.